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Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019

15.11.2017 - 22:07

Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная полчаса назад завершила второй поединок квалификации к чемпионату Европы-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На паркете Дворца спорта наши девушки были сильнее соперниц из Эстонии – 80:63. Чуть ранее в дебютной игре отбора белоруски на выезде одолели дружину Польши.

Баскетбольный вечер во Дворце спорта, к слову, пока не заканчивается – буквально через час здесь стартует уже мужской матч. Парни из «Цмоков» примут израильский клуб «Бней-Герцлия» в групповой стадии Кубка ФИБА.

 

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019

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