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Жилье с видом на озеро и сосновый лес: на Нарочи построили таун-хаусы, которые популярны в Европе

09.01.2018 - 19:11

Новости Беларуси. Новый формат жилья предлагают на Нарочи. А именно – блокированные жилые дома с отдельным входом и террасой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это так называемые таун-хаусы. В Европе они уже давно приобрели популярность. Человек имеет возможность ощутить все плюсы индивидуального проживания. В данном случае это две сотки земли и собственная парковка. Дома – двухэтажные, и возведены они из экологических материалов.

Андрей Середа, совладелец таун-хауса:
Все окна находятся на южную сторону с видом на озеро и сосновый лес. Из спален мы можем наблюдать, как грызут березы наши бобры, как проходят по лесу лоси, которые проживают рядышком. Вот так мы хотели добиться, чтобы, оставив машину во дворе, человек не видел какую-то суету с обратной стороны. Только наслаждался видом.

Площадь квартир – почти 150 «квадратов». Предлагались они со всеми удобствами и довольно быстро нашли своих владельцев.

Жилье с видом на озеро и сосновый лес: на Нарочи построили таун-хаусы, которые популярны в Европе
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи
Фото. Таун-хаус с видом на озеро и сосновый лес на Нарочи

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