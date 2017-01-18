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Жилой комплекс «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского в Минске переименуют в «Грушевско-Михаловский посад»

18.01.2017 - 10:20

Согласитесь, нет ничего желаннее для белоруса, чем приобретение собственного жилья. Вот уже 16 лет компания-застройщик «Жилстройкомплект» помогает осуществить своим клиентам мечту о доме.

Кто не знает «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского в Минске?  Красивая бело-голубая застройка в престижном месте столицы – рядом с метро «Грушевка». Но говорят, что скоро этот комплекс переименуют в «Грушевско-Михаловский посад»! Потому что он растянется до следующей станции метро.

Так ли это – подробнее гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор компании «Жилстройкомплект» Илья Волох и заместитель генерального директора  по капитальному строительству Дмитрий Короткевич.

Илья Волох

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