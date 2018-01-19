﻿ Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ

19.01.2018 - 19:34

Новости Беларуси. С 19 января дня в некоторых регионах страны начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что они позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу коммунальных услуг в размере более 70 %. Основой пересчета стал указ Президента страны «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» на этот год.

Максимально допустимые значения на основании этого указа утвердили местные власти. Как ожидается, жировка не может потяжелеть больше чем на 10 рублей. По новым тарифам платить за услуги ЖКХ будут жители Минска, Минской, Витебской и Гродненской областей.

В столице, к примеру, один кубический метр воды теперь стоит 80 копеек, канализация – 50, лифт – 1 рубль 40 копеек на одного человека в месяц. Поскольку действовать тарифы начали с сегодняшнего дня, то и оплачивать по новым ценам в январе придется лишь оставшиеся 13 дней. До этого момента расчет коммунальщики произведут по старым тарифам.

Больше новостей экономики за 19 января здесь.

Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели
«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели
В Одессе закрыли несколько ВУЗов из-за нехватки средств на отопление
В Одессе закрыли несколько ВУЗов из-за нехватки средств на отопление
Как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ
При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ
Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ
Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ
Счет за коммунальные услуги теперь можно получить по электронной почте
Счет за коммунальные услуги теперь можно получить по электронной почте
Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %
Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %
В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
Все новости по теме Погода в Беларуси, Коммунальное хозяйство
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru