Житель Молодечно Сергей Иванов нашёл боровик весом более двух килограммов

Новости Беларуси. В завершение еще один сюрприз для любителей «тихой охоты»: житель Молодечно Сергей Иванов нашел настоящий грибной сокровище – боровик весом более двух килограммов. Такое «природное чудо» мужчина увидел впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гриб – красивый, чистенький и нечервивый. С «богатырем» расставаться было жалко, но пришлось. На память остались фотографии. Возможно, такое «лесное чудо» встретится еще не раз – грибной сезон в самом разгаре. И в этом году он, как никогда, богатый на боровички.