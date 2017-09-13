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Житель Молодечно Сергей Иванов нашёл боровик весом более двух килограммов

13.09.2017 - 18:43

Новости Беларуси. В завершение еще один сюрприз для любителей «тихой охоты»: житель Молодечно Сергей Иванов нашел настоящий грибной сокровище – боровик весом более двух килограммов. Такое «природное чудо» мужчина увидел впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гриб – красивый, чистенький и нечервивый. С «богатырем» расставаться было жалко, но пришлось. На память остались фотографии. Возможно, такое «лесное чудо» встретится еще не раз – грибной сезон в самом разгаре. И в этом году он, как никогда, богатый на боровички.

Житель Молодечно Сергей Иванов нашёл боровик весом более двух килограммов

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