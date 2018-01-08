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Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»

08.01.2018 - 21:31

Новости Беларуси. Знаменитый витебский «нулевой километр» нашелся спустя 8 лет в интернете. Местный житель оценил товар в две тысячи рублей. Знак исчез во время реконструкции площади Победы в 2009 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

И всё это время хранился в одном из гаражных кооперативов Витебска. Именно там и была назначена встреча потенциальному покупателю.

Анастасия Бут, СТВ:
«Нулевой километр» указывал расстояния от Витебска до районных центров области. Установлен был в 2001 году. На этой части площади Победы, где раньше размещался парк. В 2009 году во время реконструкции площади знак бесследно исчез.

8 лет его никто даже не искал. По крайне мере, правоохранители и журналисты такого не припомнят. Пока одно объявление в интернете не взбудоражило всю общественность Витебска.

Треснувшее основание знака продавец оценил в две тысячи рублей. И даже был не прочь поторговаться, но только если мы действительно настроены на покупку. Как оказалось, мужчина работал строителем во время реконструкции площади.

Оценить выставленный в интернете «лот» в реальной жизни под видом покупателей практически одновременно приехали съемочная группа СТВ и оперативная группа РОВД.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Предмет, выставленный на продажу, изъят сотрудниками милиции. Назначена проверка, в ходе которой, в том числе будет установлена и законность нахождения его у физического лица.

Во время разговора продавец признается: два года назад тоже пытался продать знак в интернете. Тогда ему предложили 500 долларов. Мужчина решил, что цена несколько занижена. Какова же судьба теперь ожидает витебский «нулевой километр» не берется сказать никто. Но мы будем за этим следить.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»

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