Жители Борисовского района теперь могут пользоваться номером 115 для решения коммунальных проблем

Новости Беларуси. Район пока единственный в области присоединился к диспетчерской службе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители обращаются к операторам с различными жалобами: отремонтировать кран или заменить лампочку, подсказать адрес, где работа дворников оставляет желать лучшего. Планируется не ограничиваться только коммунальной сферой, но и расширить спектр услуг.

Звонки пока принимаются только со стационарного телефона, но в планах сделать услугу доступной и с мобильного.

Ирина Чиканкова, директор УП «Жилье» Борисова:

Отлаживаем еще эту службу, много вопросов дополнительных. Мы планируем, в связи с тем, что город намного меньше, охватить этим номером абсолютно все услуги, которые оказывает жилищно-коммунальное хозяйство. То есть это и частный сектор, платные услуги, допустим, замена крана или ремонт какого-то оборудования, покос травы, срезать дерево.