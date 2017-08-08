Жители Борисовского района теперь могут пользоваться номером 115 для решения коммунальных проблем

Новости Беларуси. Район пока единственный в области присоединился к диспетчерской службе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Местные жители обращаются к операторам с различными жалобами: отремонтировать кран или заменить лампочку, подсказать адрес, где работа дворников оставляет желать лучшего. Планируется не ограничиваться только коммунальной сферой, но и расширить спектр услуг.
Звонки пока принимаются только со стационарного телефона, но в планах сделать услугу доступной и с мобильного.
Ирина Чиканкова, директор УП «Жилье» Борисова:
Отлаживаем еще эту службу, много вопросов дополнительных. Мы планируем, в связи с тем, что город намного меньше, охватить этим номером абсолютно все услуги, которые оказывает жилищно-коммунальное хозяйство. То есть это и частный сектор, платные услуги, допустим, замена крана или ремонт какого-то оборудования, покос травы, срезать дерево.
То есть, чтобы можно было, во-первых, оперативно принимать заявки. А во-вторых, контролировать их исполнение.