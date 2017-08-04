Жительница Минска обнаружила в газовой плите гадюку

Новости Беларуси. 3 августа в многоквартирном доме по улице Ландера в Минске женщина обнаружила гадюку в своей газовой плите.

Инцидент произошел, когда хозяйка с дочерью решили позавтракать, но около плиты обратили внимание на шипение и заметили хвост рептилии.

Сотрудники МЧС обнаружили змею в одной из конфорок и аккуратно извлекли ее оттуда. Оказалось, что в дом к минчанкам заползла гадюка.

Рептилия была обезврежена. Женщины отделались легким испугом.

Как обезопасить себя при встрече с гадюкой – здесь подробнее.

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