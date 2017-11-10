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Жизнь не заканчивается 2017 годом: какие изменения ждут аграрный сектор Беларуси

10.11.2017 - 23:08

Новости Беларуси. Как помочь убыточным хозяйствам и повысить эффективность работы всего аграрного сектора? Во Дворце Независимости подвели итоги уборочной и обсудили финансовое состояние сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 2016 года глава государства подписал указ об их финансовом оздоровлении, но время показало – необходимы изменения. 10 ноября Александр Лукашенко потребовал внести четкие коррективы, возложив на разработчиков персональную ответственность.

О разговоре на высшем уровне в сюжете.

Жизнь не заканчивается 2017 годом: какие изменения ждут аграрный сектор Беларуси

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