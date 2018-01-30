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Жизнь заиграла новыми красками. Репортаж СТВ о Центре микрохирургии глаза VOKA, победившем в конкурсе «Брэнд года» в номинации «Открытие года»

30.01.2018 - 21:22

Новости Беларуси. Компаний открывается много, лучшими становятся единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный конкурс «Брэнд года» назвал победителя в номинации «Открытие года». Им стал Центр микрохирургии глаза VOKA – место, где зрение возвращают даже в тяжелых случаях.

«Жизнь заиграла новыми красками». Так о своем зрении теперь говорит Александр Трипуть. Миопия высокой степени, злокачественная – у него с рождения. Проблемы со здоровьем не помешали Александру стать чемпионом Паралимпийских игр. Вслед за одной победой пришла другая, только уже не на соревнованиях, а в Центре микрохирургии глаза VOKA.

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):
Сделали первую операцию, после которой я уже видел просто супер! Тогда был в таком восторге, много чего в жизни сразу поменялось.

Павел Беляковский, главный врач Центра микрохирургии глаза VOKA, кандидат медицинских наук:
Первая операция была – замена хрусталика, то есть мы удаляли его хрусталик. Проводится операция бесшовно с имплантацией американского искусственного хрусталика.

Вторым этапом – через три месяца – мы проводили эксимерлазерную коррекцию его астигматизма.

Можно было бы много говорить об услугах Центра – их спектр достаточно широк, и оборудовании – оно последнего поколения лучших производителей в мире. Но VOKA делает ставку, в первую очередь, на своих профессионалов.

Игорь Пашкин, заведующий хирургическим отделением Центра микрохирургии глаза VOKA, кандидат медицинских наук:
Мы работаем под чутким и очень серьезным научным руководством. Для чего оно нужно? Для того, чтобы самые последние достижения, я бы сказал, достижения последних минут даже, которые есть в мире, мы могли не только изучать, но и использовать в своей работе.

Современный офтальмологический Центр открылся в Минске в 2016 году. Однако его достижения уже оценили на профессиональном конкурсе «Брэнд года». VOKA стал победителем в номинации «Открытие года».

Владислав Шумский, руководитель конкурса «Брэнд года»:
Мы на конкурсе оцениваем и награждаем только лучшие компании нашей страны. У нас есть две большие номинации профессиональные, где мы оцениваем количество брэндов, представляемых брэнд-пакетов.

Олег Позняк, директор по развитию Центра микрохирургии глаза VOKA:
Данная награда, предоставленная «Брэндом года», дает очень хороший стимул для работы в дальнейшем.

Сейчас Александр Трипуть готовится к новым соревнованиям и победам. А Центр микрохирургии глаза VOKA по-прежнему помогает пациентам видеть мир в ярких красках.

Жизнь заиграла новыми красками. Репортаж СТВ о Центре микрохирургии глаза VOKA, победившем в конкурсе «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Фото. Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Фото. Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Фото. Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Фото. Центр микрохирургии глаза VOKA стал победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Открытие года»

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