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«Зимой на фоне снега он, как синяя чернильная ручка». Редкие кролики живут у фермера под Дзержинском

05.05.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Виталий Клименков о своём деле мечтал ещё в студенчестве, но совсем не думал, что это будет разведение кроликов. Историю о том, что всё, что ни делается – к лучшему, рассказали в программе «Центральный регион»

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