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Знакомство с условиями развития белорусского агробизнеса: делегация из Литвы прибыла в Минскую область на два дня

16.02.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Поделиться опытом и выйти на новые договоренности. Литовские фермеры знакомятся с условиями развития белорусского агробизнеса. Это первый подобный опыт. Европейская делегация в столичный регион приехала на два дня. Гости посетили одну из ведущих фермерских хозяйств Пристоличья,

где на частном примере познакомились с инновационными подходами работы аграриев и животноводов Минской области.

Владимир Курило, фермер (Литовская республика):
Технику имею всю фактически белорусского производства, с импортной техникой заниматься очень тяжело: запчасти и прочее. Тут никаких проблем нет. Очень полезная поездка. Я бы хотел таких поездок почаще, побольше общения.

Станислав Рынкевич, фермер (Литовская республика):
К этому надо стремиться, налаживать контакты. Нам интересно просто в Минск приехать, увидеть столицу вашу: не был никто из нас. Интересно. 

Подобные встречи должны укрепить отношения между хозяйствами двух стран.

Более тесные связи позволят следить за современными тенденциями развития сельского хозяйства, обмениваться опытом, найти новых партнеров или покупателей продукции.

Кроме посещения сельско-хозяйственных и машино-строительных предприятий В программе экскурсия по главным достопримечательностям области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Карпилович, управляющий сельским хозяйством «Вольготное» Минского района:
Я сам ездил перенимать опыт в Египет, в Румынию, Германию. Точно в такой же делегации. Посмотрел, что вот этих пони выращивают и продают. Думал, кому они нужны, потом присмотрелся, проработал вопросы, вот сегодня и у меня покупают.

Знакомство с условиями развития белорусского агробизнеса: делегация из Литвы прибыла в Минскую область на два дня

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