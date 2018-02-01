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Знаменитая «Комаровка» поменяет свой облик

01.02.2018 - 20:41

Новости Беларуси. Знаменитый «Комаровский рынок» изменит свой облик уже совсем скоро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Капитальный ремонт входной части крытого рынка начнется весной. Планируют заменить покрытие главного крыльца и всех дверей, а также остекления. В будущем – строительство трансформаторной подстанции и двухэтажного склада.

 

Константин Борисенко, главный инженер Минского Комаровского рынка:
При производстве не будет доставлено никаких неудобств посетителям, покупателям рынка, потому что они будут проходить поэтапно. Сначала левая, потом правая часть. Нормативный срок строительства составляет два с половиной месяца.

Знаменитая «Комаровка» поменяет свой облик

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