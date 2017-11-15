«Золотая коллекции белорусской песни» в Молодечно: чего ждать зрителям

Новости Беларуси. За время своей творческой карьеры у Анатолия Ярмоленко сложились дружеские отношения с нашим телеканалом. Народный артист – частый гость на проекте «Золотая коллекция белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас я с гордо поднятой головой отмечаю со 2 по 15: Анатолию Ярмоленко исполнилось 70 лет
К слову, 15 ноября вновь музыкальное шоу отправляется в путешествие по стране. Этот проект настолько полюбился зрителям, что все с нетерпением ждут новой встречи с любимыми артистами.
15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно