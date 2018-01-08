«Золотая коллекция белорусской песни»: видеоверсия концерта во Дворце Республики

|Прыязджайце да нас у Беларусь! Праект тэлеканала СТБ «Залатая калекцыя беларускай песні” завяршыўся грандыёзным канцэртам у Мінску
|Организаторы «Золотой коллекции белорусской песни»: «Главная задача – показать новых артистов, чтобы белорусские песни пело следующее поколение»
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|«Золотая коллекция белорусской песни» в Минске. Фотофакт
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