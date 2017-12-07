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Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %

07.12.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Золотовалютных резервов стало больше в полтора раза, и они почти достигли оценки в 7,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в октябре золота стало больше на 128 миллионов. Увеличению наших международных резервных активов способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %

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