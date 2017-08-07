Золотовалютные резервы Беларуси превысили 6,6 миллиардов долларов

Новости Беларуси. После рекордных июньских показателей, в июле тоже продолжился рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Поступили вырученные средства от продажи Нацбанком облигаций в иностранной валюте. Свою лепту внесли биржевые торги валютой и увеличение объема средств на счетах банков.

Резервные активы Беларуси в международном определении на начало этого месяца – 6 миллиардов 665 миллионов долларов.

При этом правительство и Нацбанк в июле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка пятисот тридцати трех миллионов долларов.