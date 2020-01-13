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Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну

13.01.2020 - 13:35

Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом. Наличие золотого запаса поддерживает доверие к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и  проводить монетарную политику.

Кроме того, в случае необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или напрямую использованы в расчётах. 

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Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

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Новости России. В России белорусский рубль вместе с долларом и евро вошёл в тройку самых популярных для сбережений валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наша денежная единица уверенно обошла китайский юань, британский фунт, и даже, служащий своеобразным символом надёжности, швейцарский франк.

Одной из причин такой популярности специалисты называют высокие процентные ставки. При размещении на год они значительно превышают доходность даже вкладов в российских рублях. При этом национальная валюта Беларуси в последнее время выгодно отличается стабильным обменным курсом и невысоким уровнем инфляции.