Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну
Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом. Наличие золотого запаса поддерживает доверие к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику.
Кроме того, в случае необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или напрямую использованы в расчётах.
Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России
Новости России. В России белорусский рубль вместе с долларом и евро вошёл в тройку самых популярных для сбережений валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша денежная единица уверенно обошла китайский юань, британский фунт, и даже, служащий своеобразным символом надёжности, швейцарский франк.
Одной из причин такой популярности специалисты называют высокие процентные ставки. При размещении на год они значительно превышают доходность даже вкладов в российских рублях. При этом национальная валюта Беларуси в последнее время выгодно отличается стабильным обменным курсом и невысоким уровнем инфляции.