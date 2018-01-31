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«Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января

31.01.2018 - 10:14

Новости Беларуси. Исполнительный комитет АБФФ 30 января провел в стенах Дома футбола первое заседание в 2018 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Функционеры утвердили регламент 28-го чемпионата Беларуси, в котором есть один любопытный момент. В случае равенства очков у команд, занявших первое и второе места в турнирной таблице, судьба титула будет решаться в «золотом матче».

Напомним, что в 2017 году БАТЭ и минское «Динамо» набрали по итогам розыгрыша одинаковое количество баллов – по 68. Борисовчане получили чемпионскую корону лишь благодаря лучшим дополнительным показателям.

Также исполком АБФФ определился с местом проведения финального матча Кубка страны. Решающая баталия за этот трофей развернется в Могилеве на стадионе «Спартак».

«Золотые матчи» и место проведения финального матча Кубка Беларуси. Какие решения приняты на заседании исполкома АБФФ 30 января

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