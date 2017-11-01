новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости телеканала

«Зорныя дуэты»: проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» 15 ноября приедет в Молодечно

01.11.2017 - 22:22

«Золотая коллекция белорусской песни» отправилась в тур по стране. 15 ноября грандиозный проект приедет в Молодечно. Почти 3-часовое шоу на родном языке уже стало настоящим культурным событием. Настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады уже получили жители Гродно, Полоцка, Солигорска и других городов.

Сразу 6 выпусков популярного музыкального проекта Телеканала СТВ будут показаны в 2017!

Если  встречаться раз в году  – уже добрая традиция нашего канала, то в этот раз размах иной. По просьбам зрителей «Золотая коллекция» становится настоящим передвижным фестивалем. Раньше местом прописки был Минск, в Год культуры – культурная столица Молодечно. И каждый раз белорусскую песню ждали: билеты было не достать уже за месяц! Телевизионные рейтинги подтверждали: белорусская коллекция на СТВ била все рекорды. В этом году такие знакомые и знаковые мелодии услышат  буквально везде – проект стал настоящим передвижным народным фестивалем!

На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. «Сябры», «Бяседа», «Харошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.

Три десятка хитов в каждом концерте.

Большинство из них в свое время становились песней года. Теперь снова в телеротации. Причем, в исполнении как кумиров целых поколений, так и молодых популярных артистов! Многим мелодиям в проекте дадут новую современную жизнь. Кстати, попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады не так уж и просто. Драгоценное собрание телеканала СТВ – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов.

На протяжении целого года в самых разных уголках страны зрителей ждут  песни пронзительные, душевные, любимые, а самое главное НАШИ. 

«Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: СТВ
Три часа родной музыки нон-стоп: 6 декабря «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске
«Эта песня получила новую жизнь»: как «Золотая коллекция белорусской песни» возрождает забытые хиты
Полоцк
Дзень беларускага пісьменства і праект “Залатая калекцыя беларускай песні” ў старажытным Полацку: як гэта было (тэкст + фота)
«Залатая калекцыя беларускай песні ў Полацку». Тэлеверсія
«Залатая калекцыя беларускай песні ў Полацку». Тэлеверсія
Телеверсия проекта «Золотая коллекция белорусской песни» в Полоцке: «платиновые» хиты артисты исполняли под проливным дождем
Телеверсия проекта «Золотая коллекция белорусской песни» в Полоцке: «платиновые» хиты артисты исполняли под проливным дождем
Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»
Полацк сустракаў нас так цёпла, так добра: «Залатую калекцыю беларускай песні» глядзіце ў эфіры сёння, у 20.15
Узнесці беларускае слова да нябёсных вышыняў: як артысты выбіралі творы для «Залатой калекцыі беларускай песні»
Узнесці беларускае слова да нябёсных вышыняў: як артысты выбіралі творы для «Залатой калекцыі беларускай песні»
«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку
«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку
Все новости по теме Золотая коллекция белорусской эстрады
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru