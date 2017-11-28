«Зубры» уверенно расправились с сибиряками в домашней серии чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» тем временем продолжило домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. 26 ноября на льду «Минск-Арены» «зубры» уверенно справились с парнями из Сибири, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Середняк Восточной конференции получил в свои ворота пять шайб. Они на счету Марка-Андре Граньяни, Джастина Фонтейна, Шарля Лингле, Сергея Дрозда и Джека Скилле.

Дрозд, к слову, забил свой первый гол в текущем сезоне.

В рядах гостей отличился только один человек – нападающий Владимир Первушин. 28 ноября динамовцы закончат текущую домашнюю серию встречей с «Югрой» – безоговорочным аутсайдером лиги, проигравшим уже семь поединков подряд.