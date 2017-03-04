Звание генерала 4 марта получили девять военачальников Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня же Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Так звание генерала получили девять военачальников Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня же Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Так звание генерала получили девять военачальников Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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