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«Звезд, наград, медалей и поменьше шпионов». Торжественное собрание в честь 100-летия КГБ началось в Дворце Республики

15.12.2017 - 18:59

Новости Беларуси. Торжественное собрание в честь 100-летия органов государственной безопасности началось во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – ветераны службы и те, кто сейчас стоит на страже экономических и политических интересов страны. Создание и становление национальной спецслужбы на белорусской земле осуществлялось в непростых условиях.

С первых дней своего существования ЧК защищала суверенитет и территориальную целостность государства, вела борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. Всю историю службы представили в фотографиях и документах  в холле Дворца Республики

Александр Козел, полковник КГБ в отставке:
Вспоминаю то время, когда я 30 лет тому назад пришел в органы, были 80-е годы. Я застал 70, 80, 90, а теперь и 100 лет. Настроение самое прекрасное. Что хочу пожелать ветеранам и чекистам? Здоровья, благополучия, ну, а действующим сотрудникам – дальнейшего карьерного роста, звезд, наград, медалей и поменьше шпионов.

«Звезд, наград, медалей и поменьше шпионов». Торжественное собрание в честь 100-летия КГБ началось в Дворце Республики

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