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350 учащихся эвакуировали. В колледже Могилёва был распылён газовый баллончик

24.04.2018 - 14:45

Новости Беларуси. В Могилеве из-за газового баллончика были эвакуированы 350 учащихся колледжа.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 23 апреля. На этажах здания учебного корпуса УО «Могилевский государственный политехнический колледж» ощущался резких запах.

Из пятиэтажного здания до приезда сотрудников МЧС персоналом были эвакуированы 350 человек.

Фото: МЧС

Был произведен замер воздуха на этажах, вредных веществ не было обнаружено. Осуществлено проветривание помещений.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Занятия возобновили 24 апреля.

Предполагаемой причиной произошедшего стало распыление газового баллончика – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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Фото: Могилёвское ОУМЧС
В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика
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