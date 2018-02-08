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8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»

08.02.2018 - 10:29

Новости Беларуси. Могилев – молодежная столица Беларуси в 2018 году. Торжественная церемония открытия праздника пройдет сегодня в городе на Днепре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней примут участие представители местной власти, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты, ученые, лауреаты международных конкурсов.

В рамках праздника 8 и 9 февраля пройдут различные форумы, мастер-классы, флэшмобы и многое другое.

Статус молодежной столицы Республики Беларусь присваивается различным городам страны по итогам конкурса и сроком на один год. В 2017 этот статус носил Полоцк.

8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»

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