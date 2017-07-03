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3 июля 2017 в Могилёве. Афиша мероприятий

30.06.2017 - 15:25

Новости Беларуси. 3 июля в День Независимости Беларуси в каждом городе страны пройдут торжественные мероприятия. Мы посмотрели, какая праздничная программа ждет жителей города Могилева, которых поздравить приедут Алексей Воробьев и Олег Газманов.

10:00 - митинг, посвящённыйй Дню Независимости Республики Беларусь 
(мемориальный комплекс «Буйничское поле»);

12:00 – 18:00 - праздник национальной культуры «Мая радзіма - Беларусь»
(ул. Ленинская);

12:00 – 20:00 - праздничная концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!» 
(пл. Звёзд);

12:00 – 18:00 - праздничная программа-вернисаж «Мой родны кут» 
(сквер им. Герцена);

14:00 – 15:30 - торжественная церемония награждения победителей и финалистов городского творческого конкурса на лучшую песню о Могилёве. Концерт с участием финалистов конкурса 
(пл. Звёзд);

12:00 – 18:00 - праздничная концертная программа «Беларусь – крыніца натхнення!»
(Комсомольский сквер);

12:00 – 17:00 - детский праздник «Краіна нашага дзяцінства»
(сквер 40-летия Победы);

13:00 – 19:00 - развлекательная программа «Са святам, краіна!» от компании «ОКНОЛИТ»
(Комсомольский сквер);

18:00 – 22:55 - праздничный концерт «У далонях маёй Беларусі»
(открытая площадка ОАО «Могилёваттракционы»);

19:00 - концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов им. народного артиста Беларуси Леонида Иванова учреждения культуры  «Могилёвская областная филармония» 
(пл. Славы);

20:30 – 22:55 - праздничный концерт «Наша зямля, наша Радзіма – Беларусь» 
(пл. Славы)

Поздравят могилевчан лучшие коллективы города и области, группа «Тяни-Толкай», российский певец и актер – Алексей Воробьев и Народный артист России – Олег Газманов.

22:55 – 23:00 - общереспубликанская акция «Споём гимн вместе!» 
(пл. Славы, открытая площадка ОАО «Могилёваттракционы»);

23:00 - праздничный салют, фейерверк.

Афиша предоставлена сайтом mogilev.gov.by

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