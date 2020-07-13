Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»
Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, открывая новый путепровод через реку Сож (подробнее здесь).
Протяженность моста – почти 500 метров. Он соединил Славгородский и Краснопольский районы Могилевской области. До этого местные жители в летнем сезоне пользовались понтонной переправой. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров, из которых около половины – лесные и гравийные дороги.
По сути, сегодня произошло историческое событие, которое местные жители ждали с 80-х годов прошлого века. На строительство моста с учетом подъездных дорог длиной около 5 километров потребовалось три года и около 50 миллионов рублей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже – они в этом заинтересованы, с Востока на Запад транзит. Я часто говорю: не было бы счастья, да несчастье помогло – Украина закрылась. И двигаться через Украину – проблемы. И осталась вот эта территория, около 1000 километров, между Россией и Евросоюзом – Беларусь. И хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок. Сегодня они перемещаются через Беларусь. Это хорошие для нас деньги – транзит.
Поэтому 18 мостов – мы должны за три года около 130 млн долларов вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Обязательно надо выиграть подряд на строительство этих мостов, потому что европейцы деньги не дадут без конкурса. Мы должны посоревноваться с западными фирмами, с российскими, кто придет, кто захочет строить. И выиграть. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы.
Отметим, что открытие моста в Славгородском районе будет способствовать не только развитию юго-востока Могилевской области, но и улучшит туристическую привлекательность региона.
Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет
Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту доложили о положении дел на юго-востоке Могилевской области. В мае 2020 года, напомним, Александр Лукашенко продлил на пять лет действие Указа о социально-экономическом развитии региона.
Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Согласно документу, семи районам области (среди них и серьезно пострадавший от Чернобыльской катастрофы Славгородский) предоставлены существенные льготы в строительстве жилья и ведении бизнеса, снижены страховые взносы, подоходный налог, ставки по кредитам на строительство жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы реализуем программу по развитию этого региона, ты понимаешь, что Могилевщина будет жить. Это будет прекрасный добавок, як ты кажаш, к караваю нашей Могилевщины.
Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы очень правильно сказали: мы нигде никому не нужны. Нигде. Не думайте, что вы даже поедете в Могилев или в Витебск и там вас ждут.
Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуально каким-то предпринимательством. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши будут жить. И не только будут жить – они получат какую-то базу, какой-то фундамент для развития. А если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по всему миру, запомните: когда-то вы вернетесь сюда, но у вас здесь ничего не будет. И где будут ваши дети?
Поэтому стройте свой дом здесь. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована, это очень важно.
Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»
Открытие моста в Славгородском районе будет способствовать не только развитию юго-востока Могилевской области, но и улучшит туристическую привлекательность региона. Разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь создадут экотуристический парк «Амулет Присожья».
Глава государства также посетил природный источник «Голубая криница», который славится целебной водой с бирюзовым оттенком. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч белорусских и иностранных туристов, а также верующие.