новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Беларусь на ладошке: Бобруйская крепость (видео)

13.06.2017 - 12:14

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Свято-Троицкая церковь
Загадочный крест над Свято-Троицкой церковью и целебный источник: чем ещё уникален памятник природы «Полынковичская криница»?
Голубая криница
Голубая криница: чем знаменит самый большой родник Беларуси?
Лев из гранита со дна Днепра: уникальная скульптура появится в Могилёве
Святой родник в деревне
Деревня Полыковичи: здесь есть святой источник
Церковь в деревне
Деревня Вейно: здесь находится уникальная во всей Беларуси церковь
Свято-Вознесенский храм (Могилевская область)
В Могилёвской области активно восстанавливают Свято-Вознесенский храм
разрушенная церковь в Самотевичах
Деревня Новые Самотевичи: здесь родился народный поэт Беларуси Аркадий Кулешов
церковь в Милославичах
а.г. Милославичи (Климовичский район, Могилевская область, Республика Беларусь)
Все новости по теме Достопримечательности Могилевской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru