новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства

10.06.2017 - 13:36

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С жителями Могилева на телефонную связь вышел заместитель председателя горисполкома. Чиновник ответил на два с половиной десятка звонков.

Большинство из них касались сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как правило, все обращения решаются оперативно.

Александр Вераксо, заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета:
Люди привыкли к прямым линиям и знают, что если есть вопрос незамедлительного решения, то проще позвонить на прямую линию, чем заниматься перепиской или другими путями решать вопрос.

Порядка 20-30 процентов обращений решаются либо в первые дни, либо в первую неделю.

Так, жители дома в историческом центре Могилева благодаря прямой линии достигли корректировки планов благоустройства.

Кроме замены кровли, ремонта фасада и балконов коммунальщики поменяли по этому адресу окна на лестничных пролетах.

Раньше старые деревянные рамы не открывались, к тому же сквозили.

Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дмитрий Козлов, начальник отдела энергетики и научно-технического развития Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
На Минск обрушился снег, а в квартирах отключают горячую воду. Комментарий Министерства ЖКХ
Семен Шапиро поручил изучить возможности установки поквартирных счетчиков в общежитиях
Семен Шапиро поручил изучить возможности установки поквартирных счетчиков в общежитиях
Жировка
ЖКУ в Беларуси: как и почему январские «жировки» в стране заметно «потяжелеют»
Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации
Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации
Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг
Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг
Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»
Минские тепловые сети перешли на усиленный режим работы
Андрей Вирочкин, начальник СЭОГС УП «Мингаз»
Новые методы обнаружения утечек газа начало применять предприятие «Мингаз»
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru