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Бобруйск станет культурной столицей Беларуси-2017

20.01.2017 - 13:15

О том, что Бобруйск высококультурный город писали в своём знаменитом романе «Золотой телёнок» Ильф и Петров. И вот, через несколько десятилетий слова писателей воплощаются в реальности. В 2017 году Бобруйск принимает эстафету культурной столицы. Предлагаем прямо сейчас познакомиться поближе с городом. И для этого отправляемся сразу в краеведческий музей, где собрана многовековая история города.

Рассказ о городе начинается вот с этой договорной грамоты 1387 года, в которой написано, что Великий князь Литовский и король Польский Ягайло передаёт  Бобруйск во владения своему брату. С этой даты и ведётся летоисчисления Бобруйска. А потому, стоит заметить, что в 2017 году город отметит своё 630-летие.

За это время  город на Березине обзавелся массой достопримечательностей. Например, его визитной карточкой по праву является Бобруйская крепость.

Ещё один уникальный факт, который должен знать о Бобруйске каждый белорус, это то, что долгое время основной частью населения этого города были евреи. Потому особый иудейский колорит, быт и традиции во много повлияли и сформировали местную культуру.

Сегодня культурные традиции предков перенимает молодое поколение. Неспроста в городе действует огромное количество учреждений культуры. В их числе настоящая кузница талантов – Детская школа искусств им. Е.К.Тикоцкого. Этот год и для неё станет юбилейным – школе исполнится 90 лет.

Эта музыкальная школа уже стала визитной карточкой не только Бобруйска, но и всей Республики. Юные дарования то и дело привозят с различных конкурсов престижные призы и награды. И никогда не останавливаются на достигнутом.

Ещё одна гордость и слава Бобруйска  – Дворец искусств. Он уже стал главной альма-матер для 16 коллективов с почётными званиями. Например, вот этот театр песни «Шина-най» носит звание «заслуженный». И подтверждает это каждый раз, выходя на сцену.

Бобруйск – не только место воспитания талантов, но и прекрасная площадка для творческой реализации. Город на Березине имеет хорошую традицию принимать у себя многочисленные фестивали и конкурсы. В их числе уже ставшие визитной карточкой города Национальный фестиваль драматургии имени Дунина-Марцинкевича и Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». В этом году культурная столица примет у себя ещё больше концертов, фестивалей и конкурсов.

Бобруйск

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