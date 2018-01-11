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Бизнесмен из Бобруйска преднамеренно обанкротил сам себя

11.01.2018 - 12:19

Новости Беларуси. В Бобруйске возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство». 44-летний директор и учредитель предприятия обанкротил сам себя, чтобы не отдавать долги.

По информации Комитета госконтроля, мужчина намеренно совершил невыгодную сделку. Предприятие потеряло 1,5 миллиона рублей и стало неплатёжеспособным.

Как сообщили в пресс-центре КГК РБ, мужчина «вывел из предприятия его основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн. рублей, совершив невыгодную для предприятия сделку, что в дальнейшем привело к невозможности исполнения долговых обязательств перед основными кредиторами. Через несколько дней, изъятое имущество он передал вновь созданному другому предприятию, где являлся директором и учредителем». 

Его действия нанесли ущерб кредиторам на сумму в 1,8 миллиона рублей.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.

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В большинстве случаев товар до потребителя не доходил – здесь подробнее.

Фото: Управление Департамента Финансовых Расследований КГК РБ по Могилевской области

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