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Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве

19.01.2017 - 22:50

Новости Беларуси. Ночное ограбление в Могилеве. 22-летний парень и 21-летняя девушка подозреваются в ограблении торгового центра. Молодые люди вынесли 11 тысяч рублей.

Как рассказали в Следственном комитете, прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили поврежденный роллет.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере». Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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