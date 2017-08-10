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Бродячие собаки атаковали детей на игровой площадке в Могилеве

10.08.2017 - 11:12

Новости Беларуси. Вечером 8 августа стая бродячих собак напала на детей в Могилеве. Ребятам пришлось спасаться от животных на турниках, расположенных на детской площадке на улице Криулина.

О данном инциденте сообщили пользователи социальных сетей. Они опубликовали фото шестерых детей, которые прячутся от своры диких собак. По информации свидетелей, на место нападения приехали сотрудники МВД и МЧС. Как сообщает БЕЛТА, «по прибытии на место вызова, специалисты увидели спокойно лежащих на стоянке для автомобильного транспорта собак».

Были вызваны работники специальной организации, которая занимается отловом бездомных животных.

В «Спецавтопредприятии» отметили, что животные были отловлены. А заявления о подобных случаях поступают в организацию несколько раз в год.

Новость о нападении на детей вызвала большой общественный резонанс в городе.

Под постом, где была опубликована фотография, уже около тысячи комментариев.

Пользователи разделились на два лагеря – кто-то утверждает, что это дети спровоцировали собак, жестоко обращались с животными, а кто-то считает, что такие стаи несут опасность для людей.

«Давайте будем дожидаться случая, пока эти собаки кого-нибудь загрызут! А потом уже все задумаются»,

«Собаки ни чем не виноваты, не трогайте их и они не тронут вас».

В конце 2015 года произошел резонансный случай.

В Гомельском районе бродячие собаки загрызли 63-летнего сторожа – здесь подробнее.

Фото: vk.com/my.mogilev, Антон Непомнящий

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