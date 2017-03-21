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Ценообразование, трудоустройство, зарплата. Президент во время рабочей поездки в Могилевскую область потребовал выполнения основных задач

21.03.2017 - 13:58

Новости Беларуси. Иностранные инвестиции должны привлекаться в страну с учетом государственных интересов. Об этом заявил 21 марта Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

Президент посетил свободную экономическую зону – в настоящее время здесь работают около 40 резидентов. В том числе предприятие «Кроноспан», где производятся древесные плиты.

За 6 лет инвестор вложил в белорусские площадки почти миллиард долларов. В планах региона – дальнейшее привлечение иностранного капитала.

Александру Лукашенко доложили также о социально-экономической ситуации в регионе. Положительная динамика есть, однако многое еще предстоит сделать. Президент потребовал выполнения основных задач: занятость населения, увеличение средней зарплаты и рост экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду, что надо выполнить эти показатели. В противном случае вы провалите все три задания по социальной ориентации, которые мною доведены: ценообразование, безработица, которая у нас есть, людей надо трудоустроить, и заработная плата. Откуда она возьмется, если у вас не будет производства? Бойко вы докладываете, все хорошо, но имейте в виду: первая отсечка у вас в этом году, полугоде – это уже катастрофа будет для вас, а по итогам года я приму решительные меры, начиная от помощника и заканчивая всеми начальниками в облисполкоме.

Александра Лукашенко также проинформировали о ходе весенне-полевых работ. В регионе в этом сезоне увеличили площади под озимые. Техника к посевным работам готова.

Ценообразование, трудоустройство, зарплата. Президент во время рабочей поездки в Могилевскую область потребовал выполнения основных задач

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