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«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей

11.12.2017 - 10:23

Новости Беларуси. Время творить добро. 11 декабря в Беларуси начинается масштабный благотворительный марафон «Наши дети». На протяжении месяца политики, бизнесмены, представители власти, медиаперсоны будут дарить внимание и заботу тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. Гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику готовятся не только взрослые, но и сами ребята. Так, учащиеся Могилевского развивающего центра мастерят подарки для воспитанников детского социального приюта – своим ровесникам, оставшимся без родителей.

Новогодние открытки, сделанные своими руками, уже готовы. Фантазии ребятам не занимать – каждый сувенир по-своему оригинален. Из соленого теста они делают варежки, из папье-маше – кукол, из ткани – симпатичных собачек – символ следующего года.

Милана Морозова, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Дарить подарки очень важно, очень весело, всем нравится.

Давид Бачурин, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Мы лепим для детей подарки уже давно. Нам нравится лепить. Делать добро приятно.

Виолетта Комса, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Я сделаю эту варежку для детей сирот, и всем этим составом мы поедем дарить свои изделия и сувениры для этих детей, чтобы у них тоже был свой маленький праздник.

В предпраздничные дни представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Акция «Наши дети» продлится до 10 января.

«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Фото. Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Фото. Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Фото. Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей
Фото. Воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей

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