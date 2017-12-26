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Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания

26.12.2017 - 11:03

Новости Беларуси. В Могилевской области позаботились о том, чтобы пожилые люди комфортно себя чувствовали в любую погоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь предоставили 9 домов сезонного проживания тем, кому трудно зимовать в одиночку – это более 40 человек. Пенсионеры и инвалиды ежемесячно частично оплачивают продукты питания и коммуналку. А социальные работники оказывают им необходимые услуги. Важно, что и сами временные новоселы помогают и поддерживают друг друга.

В последние годы в центрах соцобслуживания появились новые направления в работе с пожилыми людьми. Это гостевые семьи, когда социальные работники приглашают пенсионеров, находящихся на надомном обслуживании на выходные и праздники. В Могилевской области больше сотни таких семей.

Для пенсионеров Могилевской области подготовили 9 домов сезонного проживания

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