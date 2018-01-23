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Экс-руководителя подразделения БЖД обвиняют в получении взятки в размере 1950 рублей

23.01.2018 - 17:53

Новости Беларуси. Бывшего руководителя Могилевского подразделения БЖД обвиняют во взяточничестве. Завершено расследование уголовного дела по данному факту.

По информации СК, мужчина с апреля 2016 по октябрь 2017 года принял от директора коммерческого предприятия сумму в 1950 рублей за благоприятное решение некоторых вопросов, которые входили в его компетенцию. Директора частного предприятия освободили от уголовной ответственности, потому что он добровольно признал факт передачи взятки.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:
Материальные ценности передавались должностному лицу за заключение договоров по ремонту оборудования филиала транспортного предприятия, которое тормозилось, несмотря на ранее выигранный частной компанией тендер. При личной встрече руководители определились с размером вознаграждения (5-10 процентов от суммы сделки), после чего коммерческое предприятие получило необходимый объем работ. 

Мужчину задержали в начале октября 2017 года после получения взятки. В это время он уже не работал в дистанции пути.

Экс-руководитель признал свою вину. Его заключили под стражу. Имущество мужчины было арестовано, в том числе деньги, транспортное средство Toyota RAV4, квартира в Могилеве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

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