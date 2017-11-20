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Это гражданин РФ, в сентябре 2017 года он получил вид на жительство: что известно о напавшем на отделение банка в Могилеве

20.11.2017 - 19:36

Новости Беларуси. Мужчина в Могилеве захватил заложников в отделении банка, но был обезврежен. Инцидент произошел сегодня днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финансовом учреждении грабитель взял в заложники пять человек, после чего потребовал предоставить ему автомобиль. На предоставленной машине злоумышленник выехал за город, где его уже ждали бойцы ОМОНа. Увидев их, мужчина оказал сопротивление, открыв огонь на поражение, при себе у него было боевое оружие.

В ответ представители МВД были вынуждены применить силу. В результате спецоперации, в ходе которой правоохранители также использовали оружие, нападавший был ранен в ногу и задержан. Больше пострадавших нет. Сейчас злоумышленник находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Александр Ковальчук, начальник Управления внутренних дел Могилёвского облисполкома:
Это гражданин Российской Федерации 1989 года рождения. В сентябре 2017 года он получил вид на жительство.

Боец ОМОНа:
Сотрудникам ОМОНа по долгу службы приходится сталкиваться с преступниками, в том числе вооруженными огнестрельным оружием. При пресечении подобных действий будет применено незамедлительно огнестрельное оружие и необходимые специальные средства и иные средства для обеспечения специальных операций, предусмотренные законом.

Особо отметим, что с первых минут спецоперации, в ее подробности был посвящен глава государства, одобрив ее проведение. В настоящий момент Президенту в деталях доложено, что она проведена успешно. И как только что нам стало известно, по результатам проведенной сотрудниками МВД операции главой государства принято решение о представлении всех участвующих в задержании преступника бойцов к государственным наградам.

Это гражданин РФ, в сентябре 2017 года он получил вид на жительство: что известно о напавшем на отделение банка в Могилеве

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Фото: vk.com/ilovemogilev
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