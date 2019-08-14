«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-восточных районов Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район.
Четыре года назад был подписан соответствующий Указ Президента. Документ касается семи районов приграничья. Это территории, пострадавшие от Чернобыля. За это время прогресс очевиден. Создано 200 новых предприятий и 2 тысячи новых рабочих мест, снизилась дотационность районов. Но результат реализации госпрограммы не соответствует ожиданиям.
«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я исходил из того, что нам все равно этот регион надо будет когда-то подтягивать до соответствующего уровня. Почему? Исходил из простого. Это самые провальные районы Могилевской области. Не блестят там и другие. Там, где мы прикоснулись немного, там они дышат. В том числе мне пришлось этим заниматься. Там, где на уровне государства не обратили внимание, – кувыркаются. Ну а эти еще были хуже. Поэтому я понимал: своевременно – не своевременно, надо – не надо… Я исходил из жизни. Думаю: все равно когда-то нам придется этим вопросом заниматься.
Я сегодня понимаю, что пришло время получить отдачу от этих земель, от этих районов и таким образом они не должны, как я сказал, себя изгоями чувствовать, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что они живут в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске.
Суть момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут. Вы поняли, в чем суть сегодняшнего момента и почему я к вам сегодня приехал? Я это совещание мог во Дворце Независимости или в правительстве собрать и провести.
Но я еще раз подчеркиваю: и по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для этого региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как губернатор говорит, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет – научим, кто не хочет – заставим. Другого не дано.
Напомним, в рамках рабочей поездки Президент посетил форелевое хозяйство «Лохва» в Костюковичском районе (подробнее от этом здесь).
Александр Лукашенко пообщался с местными жителями в Костюковичском районе
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области
После совещания Президент пообщался с местными жителями, которые собрались у здания райисполкома. Вопросы звучали разные.
Местный житель:
Уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо за приезд! А еще большое спасибо за то, что вы требуете. Вы правильно говорите. Не будет вашей требовательности – не будет нашей Беларуси. Поэтому большое вам спасибо! А за больничку особое спасибо! А то, что вы требуете… Единственная республика наша без конфликтов, без боев. Грубо выражаясь, живем спокойно, трудимся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как только потеряем управляемость, отсутствие дисциплины – вы, наверное, лучше меня это знаете, – и все рухнет. Будут бандиты по улицам ходить и ему гайки закручивать.
Рабочую поездку глава государства начал с посещения форелевого хозяйства. Государственный холдинг состоит из пяти филиалов, здесь налажен полный цикл: от выращивания малька до переработки сырья. Отправляют рыбу и на экспорт. Продукт конкурентоспособный.
«Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе
Президент покормил форель, продегустировал продукцию и вник во все нюансы выращивания ценной рыбы. Поручение главы государства – развивать форелевые хозяйства. Кредитные деньги на это найдутся, а сами предприятия могут рассчитывать на господдержку. Но любое производство должно быть нацелено на увеличение прибыли и зарплат.
Президент поинтересовался также ходом уборочной. Это самая горячая тема этих дней. Жатва на особом контроле главы государства. Как доложил губернатор, аграриям области понадобится три-четыре погожих дня, чтобы завершить страду. Главное – дисциплина – трудовая и технологическая. Это стало основным посылом рабочей поездки главы государства в Костюковичский район. Сейчас время детальных планов и конкретных действий.
«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона