﻿ «Это моё, я просто это обожаю». Как в Кричеве безработные становятся бизнесменами – в репортаже СТВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Это моё, я просто это обожаю». Как в Кричеве безработные становятся бизнесменами – в репортаже СТВ

30.04.2018 - 20:07

Новости Беларуси. Оживление на рынке труда отмечают в профильном ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 тысяч белорусов за последние три месяца нашли себя в деле. Среди них и те, кто открыл собственный бизнес. Причем многие воспользовались поддержкой государства. Ставка на малый и средний бизнес высока. От частного сектора ждут высокой эффективности. На это обратил внимание и Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Юрий Овчинников, индивидуальный предприниматель:
Ручная работа, ни одного гвоздя, ни проволоки. Отличный подарок.

Юрий Овчинников научился не только торговать, но и производить. Все эти корзины, лотки, скамейки – его рук дело. Решение стать предпринимателем пришло, когда на заводе, где он отработал много лет, провели оптимизацию. Но без работы мужчина долго не оставался. В центре занятости предложили открыть свое дело.

Юрий Овчинников:
С удовольствием выучился, получил субсидию. Приобрел все оборудование, станки. Это мое, я просто это обожаю.

В планах – развиваться и даже обучать других. Юрий убедился – было бы желание и идея, тогда все получится.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Большинство новых предпринимателей в Кричеве работают в сфере оказания услуг. Эта парикмахерская уже пользуется популярностью у жителей спального района.

Марина тоже получила субсидию на организацию своего дела. Прошла курсы, составила бизнес-план. Деньги использовала на покупку кресла, мойки, сушилки и инструментов.

Марина Петрович, индивидуальный предприниматель:
Я очень довольна. Спасибо государству, что помогли, дали субсидию. Есть у меня планы по развитию. Хочу установить второе рабочее место, чтобы работал еще человек.

Кричевский район относится к районам с напряженной ситуацией на рынке труда. Здесь делают упор на самозанятость населения, активно содействуют желающим открыть свое дело. Размер субсидии почти три тысячи рублей. Это значительно больше, чем в более благополучных районах.

Получить стартовый капитал можно через центры занятости. Там же научат и основам предпринимательской деятельности. Подскажут, как лучше распорядиться деньгами.

Галина Летецкая, начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Кричевского райисполкома:
В нашем районе размер финансовой поддержки составляет 15 бюджетов прожиточного минимума. Это очень весомая сумма, которая позволяет начать безработным свою деятельность.

Александр Каминский, начальник отдела экономики Кричевского райисполкома:
Доля предпринимательства будет расти в Кричевском районе. Так как у нас есть все предпосылки и инфраструктура.

Количество безработных в Кричевском районе снижается, а предпринимателей растёт. За последний год свое дело здесь открыли 140 человек. Чтобы сохранить тенденцию, уже в 2018 году в райцентре откроют бизнес-инкубатор. Дело поставят на конвейер.

«Это моё, я просто это обожаю». Как в Кричеве безработные становятся бизнесменами – в репортаже СТВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий? Рассказывает замминистра здравоохранения
Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?
Ежи Лещинский на форуме деловых контактов «Брест-2018»: «Соглашение только поможет процессу сближения»
Ежи Лещинский на форуме деловых контактов «Брест-2018»: «Соглашение только поможет процессу сближения»
Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса
Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса
«Предпринимай». История успеха директора фирмы по организации курсов повышения квалификации за рубежом
Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты
Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты
В Минской области растет количество субсидий, выданных на открытие своего бизнеса
В Минской области растет количество субсидий, выданных на открытие своего бизнеса
В Витебской области впервые дистанционно зарегистрировали юрлицо
В Витебской области впервые дистанционно зарегистрировали юрлицо
«Предпринимай». Владелица Центра по лечению алкоголизма и табакокурения – о том, как открыла и развивает свой бизнес
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru