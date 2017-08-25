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Главное быть конкурентоспособным по цене и не уронить качество: Андрей Кобяков оценил модернизацию белорусской промышленности

25.08.2017 - 20:28

Новости Беларуси. Модернизация промышленных предприятий в Беларуси должна подтвердить свою эффективность. Об этом заявил 25 августа журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, подводя итоги рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства посетил ряд крупных предприятий региона.

На некоторых из них уже завершено техническое переоснащение, однако выйти на запланированные мощности пока не удается. В частности, на металлургическом заводе производство загружено чуть более чем на треть. И здесь еще необходимо решать вопросы сбыта продукции. Такой проблемы нет на вагоностроительном заводе. В ближайшем будущем производитель намерен увеличить выпуск вагонов в четыре раза.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Что касается технологии, то, что касается освоения оборудования – этот первоначальный этап выполнен. Сейчас главное рынки, сейчас главное быть конкурентоспособным по цене, главное не уронить качество. И, в общем-то, рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере.

Те меры государственной поддержки, которые были оказаны – они все должны постепенно возвращаться.

По мнению премьер-министра, решение по модернизации – верный шаг в развитии. Однако на ожидаемый результат предстоит еще много работать.  

Главное быть конкурентоспособным по цене и не уронить качество: Андрей Кобяков оценил модернизацию белорусской промышленности

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