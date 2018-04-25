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Какие тайны хранит земля? Поисковая экспедиция по местам боев ВОВ началась в Славгородском районе

25.04.2018 - 21:05

Новости Беларуси. Останки восьмерых бойцов Красной армии подняты из земли в Славгородском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь началась большая поисковая экспедиция по местам боев Великой Отечественной войны. Среди находок – медаль «За боевые заслуги». Благодаря ей удалось выяснить имя солдата, который 76 лет считался пропавшим без вести.



Металлоискатель не ошибся. На небольшой глубине обнаружены останки погибшего воина и его обмундирование. Здесь лежит рядовой красноармеец, погибший примерно в 20-летнем возрасте. Изучив останки и обмундирование, делают вывод поисковики. Погиб в 41-ом. Именно тогда бойцы носили с собой противогазы.

Сергей Тагаев, руководитель поискового отряда «Эхо войны»:
Гильзы лежат 41 года. В 43м винтовочных гильз уже не было.

А вот найти медальон с именем и фамилией солдата – не удалось. Зато удача улыбнулась поисковикам в соседнем лесу. Благодаря найденной медали «За боевые услуги» тут же установлена личность другого погибшего бойца.

Николай Борисенко, руководитель поискового клуба «Виккру»:
Медаль ранняя. Владелец её был удостоен медали за советско-финскую войну. Фамилия его Гусев Иван Алексеевич, 1916 года рождения.

Земля с трудом отдаёт фамилии погибших героев. Найти награды, именные вещи или медальоны, которые бойцы не носили из-за суеверий – редкий случай. Но ради этого поисковики-энтузиасты берут отпуска и уезжают в экспедиции.

Пётр Хованский, руководитель поисковой группы «Гістарычная даўніна»:
Устанавливаем номера частей, которые могли здесь находиться, имена бойцов. Это все очень важно для нас.



Только в Могилевской области за годы войны сложили головы более 300 тысяч советских воинов. Из них установлены имена лишь 40 тысяч. В земле хранится ещё очень много тайн, в том числе и в Славгородской, где в середине июля 41-го шли кровавые и ожесточённые бои.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В 10-ти километрах отсюда пытались выйти из окружения части, защищавшие Могилев. А в это же время здесь бойцы механизированной дивизии, прибывшей из Гомеля, начинали штурм Пропойска, нынешнего Славгорода – важного пункта на пути Вермахта к Москве. Город так и не взяли. Потери красноармейцев составили более 5 пяти тысяч человек.



В первый день экспедиции найдены останки восьми бойцов. Сейчас начнутся поиски родственников рядового Гусева. Ко Дню Победы солдат снова предадут земле в братской могиле, со всеми воинскими почестями.

Какие тайны хранит земля? Останки бойцов Красной армии найдены в Славгородском районе

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