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Капремонт в музее Бялыницкого-Бирули планируют закончить в 2017 году

26.09.2017 - 10:25

Новости Беларуси. Президентский фонд выделит без малого 600 тысяч рублей на завершение капремонта музея Бялыницкого-Бирули. Соответствующее распоряжение 25 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все работы должны быть завершены до конца 2017 года.

Национальный художественный музей Бялыницкого-Бирули – это первый в стране мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству мастера кисти. Завершение капитального ремонта позволит разместить в нем полноценную экспозицию более чем из 500 картин, познакомить белорусов с лучшими образцами изобразительного искусства.

Капремонт в музее Бялыницкого-Бирули планируют закончить в 2017 году

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