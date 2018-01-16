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Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?

16.01.2018 - 12:24

Новости Беларуси. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве открылась слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С приходом минусовой температуры в ход пошли снежные пушки, которые и намели тысячи кубометров искусственного снега. Сейчас толщина снежного покрова на трассе составляет, в среднем, 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.

Наталья Тепо, заместитель директора предприятия «Могилеваттракционы»:
Слаломная трасса работает с 10 утра до 10 вечера ежедневно. Планируем мы закончить сезон работы не ранее апреля. Снег искусственный медленнее тает, чем обычный. Приглашаем всех посетителей, всех жителей города Могилева.

Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?

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