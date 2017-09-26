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Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОН в Могилеве (фотофакт)

26.09.2017 - 14:04

Новости Беларуси. В Могилеве определяют лучших бойцов ОМОНа и сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе профессионального мастерства участвуют сборные всех регионов и, впервые, команда Могилевского кадетского училища.

Для победы участники должны показать универсальные умения. В первый день конкурса милиционеры чеканили шаг и держали строй на плацу. А затем в теории и на практике отвечали на вопросы по медицине – оказывали первую помощь пострадавшим при огнестрельном ранении и в ДТП. Также в программе первого дня стрельба по мишеням из пистолета Макарова.

Олег Датчук, участник команды ОМОН УВД Брестского облисполкома:
С каждым разом, с прибытием на этот конкурс профессионального мастерства становишься лучше. Что-то новое узнаешь, готовишься. Команды все равны здесь, все очень хорошо подготовлены. Будем стараться побеждать. Настрой, конечно же, на победу.

Александр Жилинский, главный судья конкурса:
Задача – чтобы сотрудники органов внутренних дел, в частности милиционеры наши, проявили себя, показали свои навыки, где-то научились чему-то дополнительно.

Лучших как в общем, так и в личном зачете назовут 29 сентября.

Команда-победитель получит в награду переходящий приз и патрульный автомобиль-внедорожник. Впереди еще много испытаний. Участники конкурса встретятся на полосе препятствий, а также будут маневрировать на скорость.

Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)
Фото. Команды очень хорошо подготовлены: соревнования ОМОНа в Могилеве (фотофакт)

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