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Кропотливый труд. Моделист из Горок создал коллекцию военной техники времен Великой Отечественной войны

09.04.2018 - 21:09

Новости Беларуси. Хобби, ставшее делом жизни. Михаил Гаврилов создал коллекцию военной бронетехники времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это — уменьшенные копии танков Красной Армии и Вермахта в масштабе один к 35-ти. Михаил увлекается стендовым моделизмом три десятка лет и собрал более полусотни моделей.

Михаил Гаврилов, коллекционер танковых моделей:
Здесь каждую деталь нужно сделать из картона. Для этого нам понадобятся заводские чертежи. Эти чертежи нужно привести в определенный масштаб.

Создание одной модели занимает от месяца до трех лет. Все зависит от вдохновения, говорит Михаил. К делу подходит основательно: читает книги, смотрит хронику, изучает чертежи и даже биографии конструкторов. Погрузившись с головой в историю, коллекционер уверен – Красная Армия всех сильней.

Михаил Гаврилов:
Немецкий танк Т-II. Именно эти машины находились на территории Беларуси. Они вступили в войну. Они воевали в Польше, во Франции. Здесь им пришлось встретиться вот с такими машинами. 

Я считаю, что на 30-40-е года советское танкостроение превосходило танкостроение всего мира по определённым параметрам.

Увлечение моделизмом не из дешевых. Каждый месяц из семейного бюджета выделяются деньги на покупку качественных заготовок и канцелярских принадлежности. Жена и дети не против. Танкостроением в миниатюре заинтересовали даже друзей.

Роман Кухарев, житель Горок:
Периодически с Михаилом посещаем музей в Кубинке. Довольно интересные экспонаты попадаются. Втянул меня в танкостроение модельное.

В виртуальные танки Михаил не играет. Говорит – пустая трата времени, с реальностью у компьютерных игр мало общего. Другое дело моделирование, которым худрук районного Дома культуры занимается уже 30 лет. Военной историей интересуется с детства.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В этой коллекции более полусотни экспонатов. Время от времени Михаил выставляет их на всеобщее обозрение. Выставки уже прошли в нескольких белорусских городах и российской столице.

А на полках домашнего музея осталось лишь два места под советский Т-35 и немецкий Jagdtiger. Пару месяцев, и коллекция будет полностью собрана. А потом Михаил начнет собирать копии советских танков уже послевоенного периода. В этой комнате как раз остается еще одна свободная стена.

Кропотливый труд. Моделист из Горок создал коллекцию военной техники времен Великой Отечественной войны

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