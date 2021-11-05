Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилёве: мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей
Новости Беларуси. Государство продолжит создавать лучшие условия для жизни людей в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 ноября на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел, и намного тяжелее стало работать. Пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и, я уже говорил, для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас – выжить.
Президент отметил, что за последние годы Могилев очень преобразился и продолжает развиваться. Говоря о новых кардиологических корпусах могилевской больницы, глава государства подчеркнул их значимость для региона.
Александр Лукашенко:
Они были очень нужны для Могилевщины. Вы даже, по-моему, вышли на уровень Минской области.
Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве нового кардиоцентра. Он напомнил, что в Могилеве также недавно был возведен физкультурно-оздоровительный корпус. В канун государственного праздника здесь заработает 50-метровый бассейн.
Александр Лукашенко:
Здравоохранение и спорт – это то, что надо нашим людям.
«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе
Новости Беларуси. Образец не только для Витебской области, но и для всей страны – так оценил Президент инновационный молочно-товарный комплекс «Устенский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в Оршанском районе, где 30 октября работает глава государства.
Шесть лет назад Александр Лукашенко поручил передать это, тогда еще отстающее, предприятие Национальной академии наук. На строительство потратили 34 миллиона рублей. В 2020 году хозяйство стало работать, встало на ноги. Помещения рассчитаны более чем на 1 000 коров. Здесь разводят племенных датских красных буренок и используют особое инновационное оборудование для доения. Президенту предложили продегустировать продукцию из местного молока.
Кроме того, главе государства показали комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных растений. Он тоже принадлежит «Устью» и находится рядом. Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей.
Несмотря на эффективную работу Академии наук и довольно высокие урожаи, в целом по стране есть проблемы, связанные прежде всего с несоблюдением технологий.