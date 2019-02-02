Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

02.02.2019 - 20:56

Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на оттепель, организаторы все же смогли достойно подготовить трассу. Среди спортсменов-любителей оказался и корреспондент Юрий Прокопенко.

Открытие соревнований – этакий торжественный ритуал с пожеланиями удачи и попутного ветра. В строю весь цвет любительского лыжного спорта региона. На старт выходят и чиновники, и руководители предприятий, и простые рабочие, и собкоры СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь в ходу олимпийский принцип «победа не главное, главное участие». С хорошим настроением и обязательным желанием добраться до финиша.

Погода немного подвела. При нулевой температуре, выражаясь языком лыжников, очень сложно попасть в мазь – сетует Василий Шамаль. Лесник из Кличевского района завсегдатай лыжных гонок. И даже в свои 72 года старается не пропускать ни одного старта.

Василий Шамаль, участник соревнований (Кличевский район):
Это праздник, и я хотел бы поучаствовать с молодыми. Я регулярно тренируюсь и готовлюсь к этому празднику. Потому что хочется посмотреть, как твои соперники бегут и в каком состоянии ты находишься в данный момент.

В программе лыжни несколько забегов. Это и командные эстафеты, и личные старты. Дистанция от 1 до 3 километров в зависимости от возраста спортсменов-любителей. Самый престижный забег – эстафету среди районов – выиграли спортсмены из Горок.

Игорь Селиверстов, участник соревнований (Горецкий район):
Команда первое место заняла, видимо, потому что было рвение к победе.

Анна Цумерова, участница соревнований (Могилев):
Трасса супер, погода чудесная, настроение драйвовое – лучше не бывает.

Сергей Самсонов, участник соревнований (Чаусский район):
Мне, как руководителю сельхозпредприятия, это необходимо – заниматься физической культурой и спортом, поддерживать себя в форме. Ежедневные занятия придают крепость духа, хорошее настроение. Черпаешь какую-то энергию.

Мария Надюхина, участница соревнований (Могилев):
Люди, становитесь на лыжи. Лыжи – это круто!

Этот праздник побил рекорд по количеству участников: на старт вышли более тысячи спортсменов-любителей. Для многих из них дойти до финиша – уже успех. И совсем не важно, каким ходом, классикой или коньком.

Юрий Прокопенко, СТВ:
28 место из 35 возможных. Неплохо, но, наверное, можно было и лучше. К следующей «Белорусской лыжне» нужно готовиться более тщательно.

Кроме спортивной части организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу и всех угощали солдатской кашей с горячим чаем. А победителям и призерам областной лыжни уже через неделю предстоит отстаивать спортивную честь региона на национальном уровне: 9 февраля «Белорусская лыжня-2019» с размахом пройдёт в Минске.

Новости по теме

Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска

Ученики столичной гимназии № 30 получат 25 пар современных беговых лыж

Областной тур республиканских соревнований «Снежный снайпер» стартовал в Витебске

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ

Белорус Виталий Михайлов занял 10 место на ЧЕ по конькобежному спорту

‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске

«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске

Все новости