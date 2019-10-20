Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями
Новости Беларуси. Продолжая тему образования в контексте необходимости трансформации образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Мне подумалось вот о чем: можно сколько угодно формировать новую систему, главное, чтобы было кого в ней обучать. И чтобы в обучении было заинтересовано не столько государство, сколько учителя, родители и сами дети.
Пока в этом плане ситуация далека от идеальной. Впрочем, все это звенья одной цепи. Как говорится, когда хорошо, тогда хорошо. Когда механизм правильный, каждый его элемент не только работает сам по себе, но и способствует работе всех остальных элементов.
И что, может быть, еще более важно сегодня: он приспособлен к быстрому развитию – встроить новый элемент в изначально правильно работающую систему не составляет труда. Просто нужно понять как и не бояться.
Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более наши дети – большие молодцы, а есть и вовсе с замахом на гениальность. Ребята с исключительными способностями – в репортаже Ирины Недобоевой.
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Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы
Новости Беларуси. Азам программирования Вику родители обучают вовсе не на компьютере. Девочка на скорость собирает кубик Рубика с пяти лет. С легкостью обыгрывает папу в шахматы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Музарева:
Я собираю кубик Рубика и меня научил папа. Я один раз уже брала его в сад. Они не верили, что я смогу собрать, но я собрала. Я хочу быть ветеринаром, потому что я люблю животных.
В Беларуси вряд ли найдется еще хоть один ровесник малышки, который умеет собирать эту головоломку.
Андрей Музарев:
Кубик Рубика и шахматы – это алгоритмы. И дети учат основы математики, информатики. Потом они легко воспринимают эти науки в школе. Многие потом занимаются программированием.
В перерывах между занятиями Вика с папой осваивают езду на уницикле. Одноколесный велосипед – сверхсложная наука для ребенка. Но Андрей уверен, Вика уже в скором времени покажет класс.
«Гений – это на 99 % труд до изнеможения и на 1 % – игра воображения», – говорил изобретатель Томас Эдисон. Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Но главное – у нас есть задел, а значит, будущее.
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