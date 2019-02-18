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МАЗ презентовал уникальную машину «Железный дровосек», которая рубит древесину с огромной скоростью

22.02.2019 - 15:41

Новости Беларуси. В Могилеве показали сверхбыстрого «Железного дровосека». Речь о новинке завода «Могилёвтрансмаш» – машине для лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта спецтехника создана на базе шасси Минского автомобильного завода и производится в двух версиях – с белорусской установкой или зарубежным аналогом. Новая разработка предназначена для переработки древесных отходов в топливную щепу. Машина способна с огромной скоростью рубить древесину почти любой формы и плотности. Техника с такими характеристиками разработана в Беларуси впервые.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Основная проблема, которая возникает у нас на данном этапе, это разработка усыхающих насаждений, поврежденных стволовыми вредителями. Эти машины нам помогут справиться с тем сырьем.

Василий Хомяков, директор завода «Могилёвтрансмаш»:
У нас очень сильный конструкторский отдел на заводе – 52 человека. Молодой, перспективный главный конструктор, поэтому вопросы конструирования очень быстро у нас решаются на заводе. Буквально за полгода – от проектирования до изготовления машины.

Отечественная разработка по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по соотношению цены и качества не имеет конкурентов в странах СНГ. На «Могилевтрансмаше», который входит в структуру Минского автомобильного завода, рассчитывают покрыть не только внутренние потребности страны в такой технике, но и поставлять ее на экспорт.

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